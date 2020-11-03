В Омске задержали мужчину, который сбежал из под ареста в Алтайском крае

В Омске правоохранители задержали местного жителя, который сбежал из-под ареста в Алтайском крае и находился в федеральном розыске. Внимание сотрудников Росгвардии привлекло странное поведение мужчины.

Как пишет пресс-служба управления Росгвардии по Омской области, при патрулировании частного сектора к экипажу вневедомственной охраны обратился прохожий. Он рассказал, что возле частного дома на улице Орджоникидзе ходит неадекватный человек.

Росгвардейцы прибыли на указанный адрес и увидели нетрезвого мужчину, который громко кричал и размахивал руками. Сотрудники задержали его и при проверке личности выяснили, что 31-летний мужчина находится в федеральном розыске ГУ МВД России по Алтайскому краю, как лицо, скрывшееся от ареста. Сам задержанный заявил, что о розыске ему ничего неизвестно.

Для дальнейших разбирательств росгвардейцы передали разыскиваемого в отдел полиции.