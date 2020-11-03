В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России рассказала о возросшем потреблении антибиотиков в России.
"К сожалению, сейчас ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции – это бесполезная история", – цитирует Куликову РИА Новости.
Специалист отметила, что в результате бесконтрольного приема препаратов увеличивается антибиотикорезистентность, которая приводит к проблемам в дальнейшем лечении пациентов.
Как ранее сообщил amic.ru, премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с нехваткой лекарств в российских регионах недопустимой. Он отметил, что правительство подготовило постановление, которое предусматривает введение нового механизма регулирования цен жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, чтобы обеспечить к ним более широкий доступ.
Комментарии
Исполняющий обязанности главы реанимации горбольницы №10 Барнаула Юрий Кочетков работал с признаками COVID-19, не дождался теста и умер, сообщает РИА Новости. В региональном Минздраве по факту смерти врача проводят проверку.
По информации регионального отделения «Справедливой России», Кочетков, будучи в тяжелом состоянии, рассказал, что неоднократно обращался к руководству с просьбой отправить его на больничный и предоставить результаты теста на COVID-19, но получал отказ. В руководстве больницы якобы заявляли, что работать некому, из-за чего врач продолжал выходить на смены, но после нескольких недель борьбы с заболеванием скончался.
Вдова Кочеткова рассказала Telegram-каналу «Подъем», что его обнаружили мертвым в своей квартире. По ее словам, результаты теста врача задержали на шесть дней, и он работал с температурой 39,5 и одышкой. «Будучи столько лет врачом, он просто уже знал, что умрет», — добавила женщина.