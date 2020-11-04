Алтайский рецидивист ограбил женщину на третий день после освобождения

29-летний житель Алтайского края, неоднократно судимый за преступления имущественного характера, ограбил женщину в Новосибирской области спустя двое суток после освобождения из мест лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел на станции Иня-Восточная у входа в вокзал. Мужчина сложил пальцы руки, имитируя оружие, и потребовал от встретившейся женщины передать ему деньги.

"Услышав отказ, злоумышленник стал вырывать из рук женщины сумку, в которой находились денежные средства, продукты и сотовый телефон, – рассказали в полиции. – Несмотря на сопротивление, нападавший сумел завладеть чужой вещью и скрылся".

По горячим следам подозреваемого задержали в Алейском районе. У него изъяли похищенное. Выяснилось, что мужчина всего двое суток назад освободился из колонии, где отбывал наказание за кражи и угон.

Против рецидивиста возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.