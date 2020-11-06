Два алтайских танцовщика выступят в новом сезоне шоу "Танцы"

Два алтайских танцовщика поборются за право войти в команды наставников в новом выпуске шоу "Танцы". Пройти в следующий этап проекта попробуют Матвей Манаков из Барнаула и Keatlin из Рубцовска.

Как сообщили в пресс-службе канала ТНТ, Матвей принимает участие в проекте впервые. Юный 16-летний танцор с легкостью преодолел этап кастинга, представив свой номер в стиле Popping.

"Я слежу за проектом с первых сезонов и хотел поучаствовать в нем с самого начала своей танцевальной "карьеры". В этом году мне исполнилось 16, и я сразу подал заявку на участие. Мой номер на кастинге был импровизацией. Я хотел показать своим выступлением отношение к проекту, то, насколько он важен для меня и других танцовщиков", – поделился Матвей.

Танцовщица из Рубцовска Keatlin (Екатерина Грибовская) участвует в проекте уже во второй раз. Она была единственной представительницей стиля тверк на кастинге седьмого сезона шоу.

"Проект полностью изменил мою жизнь. После того как я появилась на экране ТНТ во втором сезоне, меня стали узнавать и приглашать в интересные проекты, в том числе со звездами. Когда я прошла кастинг в последний сезон, для меня это стало своеобразным знаком, что я на верном пути. Я была последней участницей кастинга, но, несмотря на это, я была уверена, что пройду дальше", – рассказала танцовщица.

Выпуски с ребятами покажут 7 и 8 ноября на канале ТНТ.