Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал ежегодно

Замглавы Министерства труда РФ Ольга Баталина заявила, что материнский капитал планируется повышать каждый год.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", – цитирует Баталину РИА Новости.

Чиновница отметила, что за весь период действия программы с 2007 года сертификаты на материнский капитал получили свыше 10 миллионов семей, а 8 миллионов уже воспользовались деньгами.

Она также напомнила, что размер маткапитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и 616 тысяч рублей – на второго.

Ранее стало известно, что россиянам разрешат использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке.