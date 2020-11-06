Суббота, 7 Ноябрь, 00:11

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,19
€ 91,35
6°


1733440 +20582
Обь
58см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вредны ли ТЭЦ для экологии Алтайского края. Задай вопрос экспертам СГК.
Новости

Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал ежегодно

, ИА "Амител"
За время действия программы сертификаты получили более 10 миллионов семей, рассказала замглавы ведомства Ольга Баталина
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Замглавы Министерства труда РФ Ольга Баталина заявила, что материнский капитал планируется повышать каждый год.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", – цитирует Баталину РИА Новости.

Чиновница отметила, что за весь период действия программы с 2007 года сертификаты на материнский капитал получили свыше 10 миллионов семей, а 8 миллионов уже воспользовались деньгами.

Она также напомнила, что размер маткапитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и 616 тысяч рублей – на второго.

Ранее стало известно, что россиянам разрешат использовать материнский капитал в качестве взноса по сельской ипотеке.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
23:55
Такой день. Военные колонны в Алтайском крае и вандалы на набережной 0
23:38
Возможную причину смерти Михаила Жванецкого назвал его директор 0
23:09
Минтруд заявил о планах повышать материнский капитал ежегодно 0
22:50
Уровень тревожности россиян приближается к пиковым значениям 0
22:31
На таскавшую ребенка за волосы новосибирскую медсестру завели уголовное дело 0
22:08
Томенко пригрозил закрыть ночные клубы, работающие после 23:00 1
21:43
В Алтайском крае омич зарезал знакомого и закопал его 0
21:21
Великий мастер иронии. Каким был Михаил Жванецкий 0
21:03
В Новосибирске объявили об отмене массовых новогодних мероприятий 0
20:42
"Это коммерческий проект". Академик РАН заявил об опасности ношения перчаток 0
20:23
В Кемерове река внезапно покраснела 0
20:02
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 222 0
19:39
Умер Михаил Жванецкий 3
19:31
Тело сооснователя Skillbox нашли в акватории Черного моря 0
19:13
Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства 1
18:44
Томенко ответил на вопрос об отставке главы алтайского Минздрава 10
18:33
Новый авиарейс из Барнаула в Сочи откроют в декабре 4
18:09
На Алтае начался полномасштабный учет горных баранов 2
17:55
Медсестра из Новосибирска таскала ребенка за волосы и била по лицу 0
17:45
В Алтайском крае хотят страховать жизнь и здоровье учителей, работающих очно 5
17:32
Более миллиона бесплатных прививок от гриппа сделали в Алтайском крае 1
17:20
В Кремле опровергли слухи о скором уходе Путина в отставку 17
17:08
Флагман за полцены. "Билайн" предлагает смартфоны со скидкой до 50% 1
16:57
Два алтайских танцовщика выступят в новом сезоне шоу "Танцы" 0
16:44
Сибирский ковидный госпиталь открыл платный прием пациентов 44
16:31
Военные дважды за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 4
16:16
Похитителей человека осудят в Алтайском крае 0
16:05
Алтайские коммунисты отменили митинги в честь годовщины революции 2
15:56
"Ужасная обстановка". Фельдшер скорой помощи из Барнаула рассказала о работе в пандемию 18
15:43
Сотрудников алтайского детдома наказали за массовый побег воспитанников 1
15:32
Более 20 тысяч. Россия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19 8
15:19
Судьбу учреждений допобразования в Алтайском крае решат после 16 ноября 0
15:07
Вандалы разгромили новую набережную в Алтайском крае 20
14:55
+19 в ноябре. Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле на выходных 0
14:42
Крышу школьного спортзала сорвало ветром в алтайском селе 4
14:29
Эксперт объяснил, когда стоит удалить Facebook со смартфона 6
14:17
Алтайская прокуратура не добилась реального срока для экс-замминистра 9
14:03
Деньги сразу на карту. Как получить заем с плохой кредитной историей 0
13:52
Умер отец лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой 7
13:41
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации коронавируса 0
13:28
Как в Европе и США. Для РАНГХиГС построят необычный корпус в Барнауле 9
13:15
"МегаФон" и "Росгеология" исследовали дно Северного Ледовитого океана 1
13:01
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 3
12:55
В Алтайском крае зафиксировали взрывной рост ипотеки на вторичное жилье 0
12:42
Алтайского инвалида-колясочника приговорили к 7 годам тюрьмы за сбыт грамма спайса 9
12:30
Одно из самых высоких зданий в Барнауле построят напротив офисного центра "Гулливер" 29
12:18
Когда школьники Алтайского края выходят с осенних каникул? 2
12:05
Водитель погиб в жуткой аварии на Чуйском тракте 5
11:53
Еще 107 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай 0
11:40
Житель Алтая украл тысячу литров топлива, чтобы купить новый смартфон 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.