Барнаульскую птицеферму накажут за зловоние

Надзорные органы проверили птицеферму в Барнауле после жалоб жителей микрорайона Спутник на зловоние, сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин на своей странице в Instagram.

Руководство предприятия не реагировало на обращения населения, в связи с чем Ларин переадресовал жалобы руководителю регионального Роспотребнадзора и Алтайскому межрайонному природоохранному прокурору.

По итогам проверок на птицеферме выявили ряд нарушений, ее директору внесли представление о необходимости их устранения. Кроме того, возбуждены два административных дела.

По словам Ларина, полностью неприятный запах пока не исчез, но ситуация стабилизируется.

"Ситуация остается на контроле. В недавнем телефонном разговоре с одним из заявителей установлено, что неприятный запах сохранился, но его стало значительно меньше. Возможно, механизм административного воздействия еще не успел полностью сработать", – уточнил омбудсмен.

Ранее amic.ru писал, что многодетная семья в Барнауле несколько месяцев тщетно пыталась добиться назначения ежемесячных выплат на маленьких детей. После вмешательства Ларина проблему устранили.