Алтайский край признали лучшим по воспитанию и социализации школьников

Организация воспитания и социализации школьников в Алтайском крае признана лучшей в России по итогам мониторинга, проведенного Рособрнадзором.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по этому показателю край поделил первое место с Москвой.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал, что министерство уделяет большое внимание воспитательному процессу.

"В крае ведется комплексная работа по всем воспитательным направлениям: патриотическое, экологическое, работа с одаренными детьми и другие, – уточнил Костенко. – Конкурс воспитательных систем общеобразовательных организаций региона "Школа воспитания Алтайского края" позволит педагогам обмениваться опытом, внедрять современные формы и методы воспитательной системы".

Высокие показатели он также связал с профессионализмом классных руководителей, роль которых в воспитательном процессе сложно переоценить.

"В этом учебном году по поручению президента России Владимира Путина классные руководители получили дополнительную финансовую поддержку, и это не только деньги, но и признание нужности профессии педагога, который не только учит, но и воспитывает подрастающее поколение", – констатировал министр.

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край занял второе место среди 85 субъектов страны по организационно-техническим условиям проведения ЕГЭ. Доля выпускников в регионе, получивших на экзамене от 80 до 100 баллов, увеличилась на 4,3%.

Кроме того, регион признали лучшим в России по качеству допобразования педагогов. Край поделил первое место с Москвой и Свердловской областью.