Умер актер из сериала "Доктор Хаус"

Американский актер Берт Беласко, снявшийся в сериалах "Доктор Хаус" и "Правосудие", скончался в возрасте 38 лет.

Как пишет Lenta.ru, тело Беласко обнаружили в номере отеля в Ричмонде, штат Вирджиния. В город он приехал по работе и некоторое время должен был оставаться на карантине и не покидать номер.

Причина смерти артиста пока не называется. Известно, что на его кровати были пятна крови. Со слов отца Беласко, тот скончался из-за аневризмы.

Фильмография Берта Беласко насчитывает более 20 фильмов и сериалов. Помимо культового "Доктора Хауса", он сыграл в таких проектах, как "Мик", "Умираю со смеху", "Ки и Пил", "Подача" и других.