Зеленый свет скидкам. Сбер запустил новые акции для своих клиентов

В ноябре стартовал "самый выгодный день в году". Его проводит Сбербанк вместе с многочисленными партнерами. Компании подготовили десятки специальных предложений, которые помогут купить товары и услуги с большими скидками.

В этом году "Зеленый день" состоится 11 и 12 ноября для частных клиентов и с 11 по 17 ноября – для корпоративных.

"Три года назад Сбербанк решил в честь своего дня рождения делать подарки населению и корпоративным клиентам. С тех пор акция стала традиционной, но впервые в этом году проходит под брендом Сбер. Мы расширили спектр предложений для частных клиентов и для бизнеса. К нам присоединилось около 200 партнеров – как международных, так и региональных. И под новым брендом мы предлагаем еще больше продуктов и услуг по очень выгодным ценам", – отметила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Экосистема Сбера развивается и сегодня включает в себя десятки различных компаний и сотни сервисов для решения ежедневных задач населения и бизнеса. Так, например, купив за 999 рублей подписку СберПрайм, которая дает скидки на услуги Okko, СберЗвука, Delivery Club, СберМаркета, Сбер ЕАптека, СберМобайла и СберДиска, можно сэкономить 25 тысяч рублей за два года при ее активном использовании, утверждает представитель Сбера.

По выгодной цене также можно приобрести SberBox – мультимедийную приставку с виртуальными ассистентами "Салют", которая превращает обычный телевизор в современный развлекательный центр. В рамках "Зеленого дня" ее стоимость – всего 2490 рублей (обычная цена – 3490 рублей).

Для бизнеса также есть выгодные предложения: бизнес-карта Mastercard с кешбэком 10%, зарплатные выплаты без комиссии при подключении через СберБизнес и другие.

Сбер приготовил специальные условия и по банковским продуктам. В их числе: скидка до 20% на квартиры от застройщиков более чем в 600 ЖК по всей стране (для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка забронировать квартиры можно на сайте "ДомКлик"); СберКарта с повышенными бонусами СберСпасибо независимо от уровня трат по карте (обычно для их начисления необходимо тратить от 20 тысяч рублей ежемесячно); скидка до 40% на страховые программы СберСтрахования и многое другое.

Акция проходит в режиме онлайн, стать ее участником может каждый. Для этого не нужно где-то занимать очередь. Достаточно зарегистрироваться на сайте по Сбер ID. Сбер ID – это сервис по аутентификации и автозаполнению данных у партнеров Сбера. Он предоставляется пользователям СберБанк Онлайн и новым пользователям Сбер ID.

С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомиться на сайте sber.ru.