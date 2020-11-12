Гинцбург раскрыл главную трудность борьбы с коронавирусом

Директор центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что в России стало трудно бороться с распространением COVID-19, потому что эпидемия из завозной превратилась во множество локальных очагов.

"Для нашей страны данная инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником заражения были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку", – цитирует ученого РИА Новости.

Он отметил, что на первом этапе борьбы с завозной инфекцией можно было блокировать пути передачи, однако на текущий момент сделать это невозможно из-за множества собственных локальных очагов, которых сейчас сотни тысяч или больше.

По данным федерального оперштаба, за все время в России зарегистрировали 1,8 млн случаев коронавируса и 31 тысячу смертей. Накануне в стране выявили почти 20 тысяч заболевших, при этом умерли еще 432 пациента, что стало новым рекордом для РФ.