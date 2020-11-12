ФСБ предотвратила вывоз из России 18 тонн ценных рачков артемии салина

Пограничники управления ФСБ по Омской области предотвратили вывоз из России 18 тонн ценных рачков артемии салина. Предварительно, стоимость продукции составила порядка 15 млн рублей.

"В пункте пропуска "Ольховка" в Омской области в грузовом транспортном средстве под управлением гражданина России и в складских помещениях по месту его загрузки в Омске обнаружено и изъято 18 тонн артемии салина", – сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Добавим, что согласно постановлению правительства артемия салина относится к стратегически важным ресурсам. В Омской области эти рачки обитают в озере Эбейты. На данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.