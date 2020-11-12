Алтайские медики получат специальные соцвыплаты за работу с ковидным пациентами

С ноября 2020 года правительство РФ расширило меры соцподдержки работников, участвующих в борьбе с коронавирусом, введя для них специальные социальные выплаты (ССВ). Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, ССВ не являются частью заработной платы и заменяют ранее действовавшие стимулирующие выплаты за оказание медпомощи пациентам с COVID-19.

ССВ будут ежемесячно перечислять территориальные органы Фонда социального страхования с ноября 2020-го по конец 2021 года отдельно от зарплаты.

При этом размер выплаты зависит от категории работника (врачи, средний и младший медперсонал) и вида оказываемой им помощи (скорая, первичная медико-санитарная в амбулаторных условиях или специализированная в условиях стационара). Кроме того, выплаты также рассчитаны на медработников патологоанатомических бюро и отделений, водителей скорой помощи и членов летных экипажей санитарной авиации.

Размеры выплат, к которым применяется районный коэффициент, варьируются от 600 рублей до 3880 рублей за нормативную смену (одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю).

"Фактическое число нормативных смен в календарном месяце определяется путем деления суммарного отработанного времени по табелю учета рабочего времени за дни работы, в которые работник привлекался к оказанию медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактировал с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей, независимо от длительности контакта с пациентом в эти дни, на нормативную смену", — уточнили в краевом Минздраве.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 236 случаев заражения коронавирусом, 80 из которых пришлись на Барнаул. Теперь в регионе 21 967 инфицированных. При этом умерло за весь 930 пациентов (+15 за сутки).