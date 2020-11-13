Барнаульца оштрафовали за рекламу пивной на машине

Краевое УФАС привлекло к ответственности барнаульца, который нарушил закон о рекламе. Жалоба в ведомство поступила от одного из горожан.

Барнаулец возмутился тем, что на крыше машины, припаркованной на центральном проспекте, красовался рекламный щит, который указывал на пивной бар. По словам заявителя, реклама стоит на этом месте уже давно.

"Комиссия краевого УФАС признала рекламу, распространяемую с использованием автомобиля, ненадлежащей", – рассказали в ведомстве.

Владельцу транспортного средства выдали предписание. Кроме того, был выписан штраф в размере двух тысяч рублей, а дополнительные материалы переданы в МВД.