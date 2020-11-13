Барнаульца оштрафовали за рекламу пивной на машине

Краевое УФАС привлекло к ответственности барнаульца, который нарушил закон о рекламе. Жалоба в ведомство поступила от одного из горожан.
Барнаулец возмутился тем, что на крыше машины, припаркованной на центральном проспекте, красовался рекламный щит, который указывал на пивной бар. По словам заявителя, реклама стоит на этом месте уже давно.
"Комиссия краевого УФАС признала рекламу, распространяемую с использованием автомобиля, ненадлежащей", – рассказали в ведомстве.
Владельцу транспортного средства выдали предписание. Кроме того, был выписан штраф в размере двух тысяч рублей, а дополнительные материалы переданы в МВД.
Комментарии
Т.е. один озлобленный алкаш пожаловался на рекламу пива, а органы смогли только высосать из пальца нарушения в способе распространения рекламы. "Молодцы", не сдались, удовлетворили гражданина.
Товарисчу чётко объяснили, что на каждую хитрую гайку можно найти болт с винтом.Не хотели за размещения рекламы платить, думали всех обжулить?
Перевозил рекламный щит, сломался, заказал запчасти в интернет магазине, ждал доставку Почтой России (!)... Какая реклама??? Щит - это груз, а по какому закону запрещено груз размещать на багажнике?
В свое время, на меня одновременно шесть человек написали заявления в милицию.
В процессе разбирательств, от всех открутился, а на одного жалобщика умудрился сам написать такую жалобу, что его же и превлекли к административке...