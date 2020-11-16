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Ученик центра "Наследники Ползунова" выиграл миллион рублей на обучение

, ИА "Амител"
Победитель сможет потратить деньги на получение первого и второго высшего образования

Александр Кустов, ученик 11-го класса гимназии № 45, стал победителем Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" и обладателем 1 миллиона рублей. Конкурс стартовал в марте 2020 года. С этого момента школьники проходили тестирование и создавали проекты по заданным темам.

Александру организаторы предложили тему "Создавай будущее!". Первый кейс он посвятил искусственному интеллекту на АЭС.

"Мне нужно было изучить структуру атомной электростанции, придумать, в какую ее часть можно внедрить искусственный интеллект, и какую задачу он бы выполнял. Например, его можно использовать для слежения за уровнем загрязнения воздуха, для поиска киберугроз, для наблюдения за объектом компьютерным зрением. Также, учитывая особенности атомных электростанций, мы должны были решить, как установить их без вреда окружающей среде", – рассказывает Александр Кустов.

В полуфинале Александр вместе с другими участниками конкурса разрабатывал приложение для школьников в социальной сети "ВКонтакте". Анализ и опрос целевой аудитории показал, что больше всего учеников беспокоят экзамены. В помощь учащимся в приложении разместили тесты и конспекты со школьным материалом. Но выиграл Александр благодаря своему финальному кейсу.

"Финал был очень интересным. Мы создавали город будущего. Современное и экологически чистое пространство, которое бы полностью отвечало потребностям человека XXI века", – делится Александр. 

Всего победителями конкурса "Большая перемена" стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Ученики 11-х классов получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения. Учащиеся 9 и 10 классов – по 200 тысяч рублей, которые можно потратить на образование или покупку образовательных гаджетов.

"Наследник Ползунова"

Александр занимается в Центре детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" с 8-го класса. Ученик выбрал направления "Математика" и "Физика". В Центр он попал благодаря тяге к точным наукам, успешно пройдя тестирование и собеседование.

"В "Наследниках" нас учат не только точным наукам, но и проектной деятельности. К примеру, два года назад в рамках Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко мы с ребятами из Центра представляли проект "Исследование стероидов сетью микродронов". Это был один из моих первых серьезных проектов. Можно сказать, что благодаря знаниям, полученным в Центре "Наследники Ползунова", я добился сейчас таких результатов", – рассказывает Александр.

Миллионер из Сибири

Миллион рублей Александру зачислили на банковский счет, но использовать его можно только на образование. В ближайшее время победитель конкурса не планирует их тратить, так как собирается поступить на бюджет. Вуз Александр выбирает в Сибирском федеральном округе, поближе к дому. По его словам, сейчас в приоритете для него – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.

"Рассматриваю факультет информационных технологий, направление "Информационная безопасность". С АлтГТУ я уже сроднился, столько лет сюда прихожу. И педагоги прекрасные. Я хочу продолжать с ними работать и в дальнейшем", – подытоживает Александр.

Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" создан при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК на базе АлтГТУ.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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