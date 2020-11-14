Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить на два часа

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил сократить первый рабочий день календарного года на два часа. Письмо с соответствующей инициативой он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Как пишет RT, в своем письме Петунин просит внести изменения в трудовое законодательство. Он отметил, что действующие нормы не позволяют устанавливать сокращенный рабочий день после нерабочего праздничного.

"В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса Российской Федерации, так называемый сокращенный рабочий день в настоящее время может только предшествовать нерабочему праздничному дню", — сказано в письме.

По мнению автора инициативы, сокращенный рабочий день создаст благоприятные условия для возвращения людей к работе после долгих новогодних праздников.

Ранее члены партии "Коммунисты России" предложили правительству продлить новогодние каникулы до 24 января из-за коронавируса. Работникам на этот период также предлагают сохранить зарплаты.