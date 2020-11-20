Пятница, 20 Ноябрь, 12:31

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,26
€ 90,35
-6°


2015608 +0
Обь
-43см -76

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Осторожно, мошенники. Как не стать жертвой "черных кредиторов"

, ИА "Амител"
Важно, чтобы сделка прошла безопасно и на выгодных для вас условиях

Внезапное увольнение, непосильный кредит и растущие долги – к сожалению, такое может произойти с каждым. Если вы оказались в числе должников, но не представляете, где найти нужную сумму, не стоит впадать в панику. Решением может стать заем под залог транспортного средства. Его главное преимущество в том, что машина остается в полном распоряжении владельца. Это особенно важно для тех, чей заработок зависит от наличия транспорта.

Однако многие заемщики сомневаются в надежности и безопасности кредитования под залог ПТС. Как избежать подводных камней и заложить машину выгодно и безопасно, рассказал руководитель микрокредитной компании "ТОПзайм" Дмитрий Мукалов.

Уловки кредиторов

Часто заемщики не подозревают, что перед ними нелегальная организация. Существует довольно много схем, по которым мошенники привлекают невнимательных клиентов. Рассмотрим самые популярные из них. 

Предоплата за кредит. Это очень распространенный вид мошенничества: у вас просят деньги за проверку кредитной истории или страховку, берут комиссию за перевод и выдачу кредита или требуют оплатить услуги нотариуса или членский взнос для вступления в кооператив. Вы отдаете деньги – и "консультант" исчезает.

Использование личных данных. Вы приносите в организацию документы, в том числе паспорт. Если они попали к мошенникам, то на ваше имя могут, например, взять кредит, о котором вы узнаете нескоро. Кроме того, злоумышленники часто спрашивают данные банковских карт, включая CVC-коды. Так они могут обнулить все ваши счета.

Сомнительные бумаги. Мошенники могут подменить договор и отдать вам на подпись документ с абсолютно невыполнимыми условиями: например, не указать срок возврата. Это позволит им потребовать всю сумму с процентами уже на следующий день. Кроме того, иногда вместо договоров займа и залога "черные кредиторы" составляют договор купли-продажи. В таком случае автомобиль могут забрать через пару дней после сделки.

Условия мелким шрифтом. Например, может быть прописано, что с вас будут взимать плату за спутниковое оборудование на авто или дополнительный процент за заем. 

Занижение стоимости авто. Например, вы взяли в МКК 250 тысяч рублей, а в оценочном листе написано 150 тысяч. Это обман. К вам могут приехать коллекторы, потребовать с вас разницу 100 тысяч рублей и забрать автомобиль. 

В компании "ТОПзайм" получить кредит можно быстрои безопасно. Для этого нужно только оформить заявку онлайн или по телефону и подписать договор в офисе. Буквально через 20 минут вы заберете деньги. Кроме того, компания обладает рядом преимуществ:

  • Низкая процентная ставка. Ее фиксируют на один месяц и держат на одной отметке.
  • Авто остается у владельца. Отношения закреплены только в договоре купли-продажи, без регистрации в ГИБДД и ПТС.
  • Гибкий график платежей. Выплаты подстроят под ваши возможности без дополнительных комиссий и переплат.
  • Ваше транспортное средство могут оценить выше, чем в других МФО: возможно, вы сможете получить заем в размере до 80% от рыночной стоимости транспортного средства.
  • Нет скрытых комиссий. Процентная ставка зафиксирована, условия договора неизменны.
  • Просрочка без пеней и штрафов. Компания дает несколько дней отсрочки в случае задержки платежа и не назначает дополнительных выплат.

Кредитная история клиента не важна, поэтому "ТОПзайм" одобряет 95% из 100% заявок. Из документов вам понадобятся только ПТС, паспорт и свидетельство о регистрации. 

Офис микрокредитной компании "ТОПзайм"
Адрес: ул. Молодежная, 40 (вход "Ломбардик")
Тел. +7 (962) 802 73 73
График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
Сайт

Займы предоставляются лицам, проживающим на территории РФ, в возрасте от 23 до 65 лет. Срок предоставления займа от 1 до 547 дней с возможностью досрочного погашения. Комиссия за предоставление займа не взимается. Общество предоставляет заем на сумму от 10 000 до 500 000 рублей физическим лицам и от 10 000 до 3 000 000 рублей ИП и юридическим лицам. Процентная ставка за пользованием займом от 5 до 7,9 в месяц (60-95,947% годовых) зависит от платежеспособности заемщика (финансового положения, кредитной истории, объекта залога, места хранения объекта залога). Займы предоставляются под залог транспортного средства (грузовые и легковые автомобили, автоспецтехника, мототехника). ООО МКК "Павловский тракт", ИНН 2221246327, КПП 222101001, ОГРН 1192225042481. Св-во ЦБ: рег. номер 2003501009511.

Материалы по теме
На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
12:28
Год коронавирусу, декабрь без корпоративов и подарок Собянина. Главные новости недели 0
12:15
Еще 120 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 0
12:01
Бесплатные лекарства для больных COVID-19 привезли в Алтайский край 0
11:46
Огромная пробка из-за ДТП собралась на Новом мосту в Барнауле 3
11:34
Жителя Рубцовска, который уехал из дома на "Лексусе" и пропал, нашли мертвым 2
11:21
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 4
11:14
Время вышло. Бийск провалил программу благоустройства дворов 3
11:03
Осторожно, мошенники. Как не стать жертвой "черных кредиторов" 0
10:54
В Госдуме заявили о банкротстве пенсионной системы 24
10:42
Ученые назвали четыре ранних симптома коронавируса 1
10:30
Стали известны подробности наезда иномарки на дом в Барнауле 17
10:16
АлтГУ начал подготовку специалистов в рамках проекта "Кадры для цифровой экономики" 0
10:05
Еще трое поставщиков поддельного масла в алтайские детсады и школы предстанут перед судом 19
09:59
Доходы бюджета Алтайского края увеличатся на 17,4 млрд рублей 1
09:37
Суд сформировал коллегию присяжных для вердикта по делу Шамсутдинова 1
09:25
ВОЗ рекомендовала не использовать ремдесивир для лечения коронавируса 12
09:13
Иномарка снесла забор и долетела до крыши дома в Барнауле 11
09:01
"Предупредить пожар легче, чем потушить". Шесть простых советов от профессионалов 0
08:43
Генпрокуратура проверит причастность эколога к браконьерству в нацпарке Алтая 8
08:27
Список памяти. Кого из медиков унес коронавирус в Алтайском крае 22
08:15
Центр "Мой бизнес" предлагает алтайским бизнесменам бесплатное продвижение в Китае 0
08:03
Прокуратура проверит информацию об обрушении потолка в барнаульской многоэтажке 0
07:48
Улетный ужин. Куриные крылышки по рецепту от Sofi 3
07:33
Безопасный спорт. Как в фитнес-центрах Барнаула защищаются от ковида 8
07:19
"Родившая" Алина Кабаева появилась на публике 23
07:02
Как в Алтайском крае работают частные дома для престарелых 2
06:46
Алтай назвали в числе регионов, которые могут выиграть от ковидных ограничений в Москве 10
06:31
И плакать, и смеяться. Когда детей оставили дома одних 2
06:17
Пассажиропоток на автовокзале Барнаула вновь упал из-за коронавируса 8
06:01
Небольшой снег и до -15. Прогноз погоды в Алтайском крае на 20 ноября 0
23:45
Такой день. Обвинение руководителей барнаульского медцентра и ДТП на трассе из-за ямы 0
23:11
Роскомнадзор одобрил блокировку онлайн-ресурсов за цензуру российских СМИ 4
22:42
В Алтайском крае пьяный мужчина до смерти забил отчима 0
22:10
Путин пока не планирует обращаться к нации на фоне пандемии 7
21:39
Эксперт рассказал, какие болезни увеличивают риск смерти при коронавирусе в 12 раз 0
21:11
Алтайский золотодобытчик пойдет под суд за незаконный оборот драгметаллов 0
20:46
В России ввели новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству 0
20:13
Ректоры вузов двух Алтаев выступили против снижения цены обучения из-за дистанта 1
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 235 0
19:10
Компьютерный томограф починили в Камне-на-Оби 0
18:41
Владимир Путин спрогнозировал увеличение ненефтегазовых доходов в России 13
18:08
Призы для тех, у кого лапки: победители конкурса "Главная кошка" получили награды 3
17:53
Пациенты с ВИЧ жалуются на проблемы с исследованиями и дефицит препаратов в Алтайском крае 2
17:42
Антиковидные меры в России продлили до 2022 года 9
17:30
Пассажирка-антимасочница из Барнаула прославилась на всю страну благодаря Первому каналу 23
17:15
В УФСИН рассказали о перспективах Ефремова в колонии 4
17:04
"Коварная" яма стала причиной сразу двух аварий на алтайской трассе 8
16:53
Ледяной дождь обрушился на Владивосток и превратил город в царство Снежной королевы 1
16:41
Алтайские единороссы отстояли социальные поправки в краевой бюджет на 2021 год 6
16:29
Зима не помешает. Как в Барнауле реконструируют важный мост через Власиху 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.