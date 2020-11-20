Осторожно, мошенники. Как не стать жертвой "черных кредиторов"

Внезапное увольнение, непосильный кредит и растущие долги – к сожалению, такое может произойти с каждым. Если вы оказались в числе должников, но не представляете, где найти нужную сумму, не стоит впадать в панику. Решением может стать заем под залог транспортного средства. Его главное преимущество в том, что машина остается в полном распоряжении владельца. Это особенно важно для тех, чей заработок зависит от наличия транспорта.

Однако многие заемщики сомневаются в надежности и безопасности кредитования под залог ПТС. Как избежать подводных камней и заложить машину выгодно и безопасно, рассказал руководитель микрокредитной компании "ТОПзайм" Дмитрий Мукалов.

Уловки кредиторов

Часто заемщики не подозревают, что перед ними нелегальная организация. Существует довольно много схем, по которым мошенники привлекают невнимательных клиентов. Рассмотрим самые популярные из них.

Предоплата за кредит. Это очень распространенный вид мошенничества: у вас просят деньги за проверку кредитной истории или страховку, берут комиссию за перевод и выдачу кредита или требуют оплатить услуги нотариуса или членский взнос для вступления в кооператив. Вы отдаете деньги – и "консультант" исчезает.

Использование личных данных. Вы приносите в организацию документы, в том числе паспорт. Если они попали к мошенникам, то на ваше имя могут, например, взять кредит, о котором вы узнаете нескоро. Кроме того, злоумышленники часто спрашивают данные банковских карт, включая CVC-коды. Так они могут обнулить все ваши счета.

Сомнительные бумаги. Мошенники могут подменить договор и отдать вам на подпись документ с абсолютно невыполнимыми условиями: например, не указать срок возврата. Это позволит им потребовать всю сумму с процентами уже на следующий день. Кроме того, иногда вместо договоров займа и залога "черные кредиторы" составляют договор купли-продажи. В таком случае автомобиль могут забрать через пару дней после сделки.

Условия мелким шрифтом. Например, может быть прописано, что с вас будут взимать плату за спутниковое оборудование на авто или дополнительный процент за заем.

Занижение стоимости авто. Например, вы взяли в МКК 250 тысяч рублей, а в оценочном листе написано 150 тысяч. Это обман. К вам могут приехать коллекторы, потребовать с вас разницу 100 тысяч рублей и забрать автомобиль.

В компании "ТОПзайм" получить кредит можно быстрои безопасно. Для этого нужно только оформить заявку онлайн или по телефону и подписать договор в офисе. Буквально через 20 минут вы заберете деньги. Кроме того, компания обладает рядом преимуществ:

Низкая процентная ставка. Ее фиксируют на один месяц и держат на одной отметке.

Авто остается у владельца. Отношения закреплены только в договоре купли-продажи, без регистрации в ГИБДД и ПТС.

Гибкий график платежей. Выплаты подстроят под ваши возможности без дополнительных комиссий и переплат.

Ваше транспортное средство могут оценить выше, чем в других МФО: возможно, вы сможете получить заем в размере до 80% от рыночной стоимости транспортного средства.

Нет скрытых комиссий. Процентная ставка зафиксирована, условия договора неизменны.

Просрочка без пеней и штрафов. Компания дает несколько дней отсрочки в случае задержки платежа и не назначает дополнительных выплат.

Кредитная история клиента не важна, поэтому "ТОПзайм" одобряет 95% из 100% заявок. Из документов вам понадобятся только ПТС, паспорт и свидетельство о регистрации.

Офис микрокредитной компании "ТОПзайм"

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