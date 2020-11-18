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Вакаев vs Писарев. Депутаты АКЗС поспорили из-за забора

, ИА "Амител"
Политики не сошлись во мнении о целесообразности перекрытия прохода в парк
Фото: Владислав Вакаев

Фото: Владислав Вакаев

Глава Фонда имущества Алтайского края, управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев выразил негодование по поводу "заборов, строек и гаражей", которые перекрыли проход в парк имени Ленина со стороны улицы Ленинградской.

"Самое неприятное, что проход в парк в этом месте изначально был запроектирован. Здесь к парку выходит Ленинградский бульвар (см. первое фото), который должен соединяться с парком, – написал на своей странице в соцсети Facebook Вакаев. – Но вместо этого сейчас красивый бульвар упирается в ворота из профнастила. Это значит, что парк фактически перекрыт для использования жителями нескольких кварталов, расположенных в углу улиц Антона Петрова – Попова".

По его словам, такая планировка делает местность "мечтой бомжей, наркоманов и различной криминальной публики". Женщинам же и детям проходить здесь явно будет страшно, особенно в темное время суток.

Главный инициатор постройки забора нашелся в комментариях. Им оказался коллега Вакаева по АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Он намекнул, что автор поста не мог не знать о происхождении ограды, которая разделила расширенную территорию зоопарка и парк.

"За забором, уважаемый коллега, находится зоопарк. И вы в нем были. Поэтому ваше удивление мне совершенно непонятно, – написал в комментарии Писарев. – А мое предложение соединить два квартала – Невский и Ленинградский – нормальным тротуаром озвучено давно, и специалисты из комитета по дорожному хозяйству администрации города произвели все замеры и составили смету. Об этом знают глава города и района".

К моменту публикации новых комментариев к посту от участников спора не прибавилось. Возможно, коллеги предпочли обсудить разногласия тет-а-тет, чтобы не привлекать излишнее внимание в интернете.

Ранее amic.ru писал, что группа барнаульцев 14 ноября собралась в парке имени Ленина, чтобы подготовить альтернативу Трассе здоровья.

Длина лыжни в парке имени Ленина, получившей название "Лыжня Ильича", составит чуть больше километра. Ее продумали таким образом, чтобы она как можно меньше пересекалась с пешеходными маршрутами.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.11.2020 14:46
Итальянец

Гаражи, убогий серый забор и Писарева со зверинцем - в одно и тоже место надо сбагрить.

18.11.2020 14:53
- гость -

Тебе пора в Италию!

18.11.2020 15:29
- гость -

в Задрищинск ему пора, он оттуда.

18.11.2020 15:29
- гость -

Какой изумрудный на ленинградской, кто-нибудь читает что вы пишете

18.11.2020 15:34
- гость -

ну попутали парки малеха, им это свойственно, понятно что речь идет о Лесной сказке

18.11.2020 17:15
- гость -

Ну нечего шорохаться между гаражами в тёмное время суток.Скоро и гаражи уберут и тротуар с фонарями прокладут.Вот только с пандемией расправимся.

18.11.2020 17:25
- гость -

Зоопарк это святое.Однако,вызывает интерес,что огородили через улицу забором из профнастила рядом с Целинником далёкие от нашего славного города москвичи?Кто и за сколько им помогал ту землю "осваивать"?

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