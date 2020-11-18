Глава Мордовии объяснил причину отставки

Глава Мордовии Владимир Волков попросил принять его отставку президента России Владимира Путина, объяснив это тем, что "нужно давать дорогу молодым".

В связи с этим на сайте регионального правительства Волков опубликовал обращение к населению Мордовии, в котором поблагодарил людей за поддержку.

"Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами, — написал Волков. — Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым. Ещё раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике".

Стоит отметить, что ранее досрочную отставку главы Владимира Волкова спрогнозировал в беседе с корреспондентом amic.ru алтайский политолог Илья Гращенков.

"Точечный уход глав регионов соответствует планам ЕР нарезать 70 региональных групп во главе с губернаторами к выборам-2021, — констатировал эксперт. — Поэтому требуется замена губернаторов, наиболее уязвимых с точки зрения рейтинга. Такие главы не смогут стать "паровозами" для своих реготделений".

По прогнозу политолога, в ротацию могут попасть пять-шесть руководителей субъектов, чей рейтинг одобрения ниже 40%. Вместе с Волковым Гращенков включил в список вероятных отставок глав Саратовской и Ульяновской областей, возможно, Тувы и Удмуртии.