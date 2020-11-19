Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов перечислил способы снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией дома.

"Вентиляция – наиболее эффективный способ дезинфекции закрытых помещений. Также хороший способ обеззараживания – влажная уборка... Стирать вещи следует порошками для спортивной одежды, так как в них содержатся специальные дезинфицирующие добавки", – рассказал ученый в беседе с "Вечерней Москвой".

Помимо этого, Чепурнов рекомендовал постараться минимизировать скученность людей дома.

С начала в пандемии в России зарегистрировали почти 2 млн заболевших коронавирусом, из них 1,5 млн человек выздоровели, 34 тысячи скончались. Накануне в стране лабораторно подтвердили 20 985 случаев COVID-19.