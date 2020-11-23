Работникам алтайской фермы больше года не давали зарплату

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы одного из крестьянско-фермерских хозяйств Кулундинского района. Агрария подозревают в полной невыплате заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, с сентября 2019 по ноябрь 2020 года глава КФХ не выплачивал заработную плату и выходное пособие работникам предприятия. Долг составляет более 207 тысяч рублей. При этом следователи установили, что руководитель организации имел реальную возможность для выплат, поскольку в его распоряжении имелись деньги.

Сейчас правоохранители устанавливают точное число работников, которые не получали зарплату, и другие обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее amic.ru сообщал, что в Алтайском крае 1,3% трудоспособного населения получают более 100 тысяч рублей в месяц. Менее 15 тысяч рублей зарабатывают почти 20% сотрудников.