Два детских сада Барнаула для слабовидящих детей остались без спецпомощи

Два коррекционных детсада Барнаула №30 и №50 для детей с нарушениями зрения перестали оказывать специализированную помощь – в учреждениях не осталось специалистов.

Как пишут "Вести Алтай", всего в городе есть два коррекционных сада офтальмологических профиля и в каждом из них не осталось медиков, а воспитатели не могут работать на корректирующем оборудовании.

"Медсестра брала предписание, назначение, и спокойно могла лечить. Сейчас она по возрасту просто ушла, и эти приборы просто стоят и собирают пыль. И, по большому счёту, теперь мы вынуждены переходить в какие-то платные клиники", – рассказал отец одной из воспитанниц сада компенсирующего вида №50.

При этом для детей с нарушениями зрения промедление может стать критичным – многие заболевания требуют коррекционной терапии, без которой недуг прогрессирует и ведет к слепоте.

Однако проблема не только во врачах – детсады не имеют специальной лицензии на оказание подобных услуг. Замглавы отдела дошкольного образования барнаульской администрации Наталья Горбунова пояснила, что для осуществления лечебной деятельности необходимо обновить технику – имеющиеся аппараты не соответствуют требованиям.

В следующем году власти планируют выделить садам 600 тысяч рублей на покупку медтехники. Однако заведующая детсада №50 Лилия Чулковская отмечает, что процесс затянется не на один месяц, а денег на обновления оборудования нужно значительно больше – не менее 5 млн.

В итоге родители опасаются, что из-за долгого отсутствия медиков спецучреждения перепрофилируют в обычные.