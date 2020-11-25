Россияне поставили рекорд по досрочно закрытым ипотечным кредитам

В третьем квартале 2020 года количество досрочно погашенных ипотечных кредитов достигло рекордной отметки. С июля по сентябрь россияне раньше установленного срока закрыли жилищные займы объемом 524,8 млрд рублей, что на 82% больше, чем в 2019 году.

Как следует из данных Центробанка, по сравнению со вторым кварталом 2020 года показатель также вырос – почти в полтора раза.

В ЦБ отмечают, что более 83% ипотечных заемщиков погасили кредиты благодаря собственным сбережениям, высокому показателю также поспособствовали государственные субсидии – почти 52 млрд рублей. Также 3% заемщиков смогли заранее погасить ссуду благодаря рефинансированию от банков.