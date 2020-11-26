Сапожник без сапог. Фото самой нелепой и страшной обуви

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26 ноября во всем мире отмечается День сапожника – профессиональный праздник мастеров, занимающихся дизайном и изготовлением обуви. Это один из тех предметов гардероба, над которым трудятся в поте лица не только мастера-сапожники, но и художники. Последние любят использовать обувь как полотно для творчества, превращая привычный предмет в шедевр, место которому только в выставочном зале или на подиуме для разовой проходки.

Специально к этому дню amic.ru собрал подборку обуви, где дизайнеры оторвались вовсю.