До -13 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 30 ноября

В понедельник, 30 ноября, в Алтайском крае установится прохладная погода, а утром возможны изморозь и туман. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, днем температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, местами по югу – от -2 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от -8 до -10 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков, гололедица. Скорость ветра в краевой столице не превысит 7 метров в секунду.