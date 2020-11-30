Алтайский край занял 67 место в России по росту банковских вкладов

В России рассчитали рост объема банковских вкладов в регионах по итогам 10 месяцев 2020 года, сообщает РИА Новости. Алтайский край по этому показателю оказался во второй половине таблицы.

Рейтинг возглавили Москва с показателем 37,2% на душу населения и Ямало-Ненецкий автономный округ (+36%). Существенный прирост также наблюдается в Белгородской (+29,2%) и Магаданской (+22,3%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+22,2%).

Хуже всего в этой сфере дела обстоят в Кабардино-Балкарии и Новосибирской области, где наблюдается снижение на 0,1% и 2,4% соответственно.

Алтайский край занял 67-е место в России и четвертое в Сибири с показателем 2,7%. В СФО меньший прирост зафиксировали только в Новосибирской области, республиках Тыва (1,6%) и Республике Алтай (1,9%).