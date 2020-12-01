За прошедшие сутки число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло на 569 – до 40 464. Это новый рекорд с начала пандемии, сообщает федеральный оперативный штаб.

Также в стране за сутки зарегистрировали 26 402 новых случая COVID-19. За все время в РФ выявили 2 322 056 заболевших.

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+6524 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3697) и Московской области (+1104). Алтайский край (+222) на 1 декабря занимает 28-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 1 803 467 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 24 763 пациента.