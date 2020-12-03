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Студенты колледжа АлтГТУ приняли участие в чемпионате WorldSkills

, ИА "Амител"
Площадкой для проведения чемпионата в 2020 году стал завод "Ротор"

Студенты технологического колледжа АлтГТУ приняли участие в региональном чемпионате "Молодые профессионалы – 2020" (WorldSkills Russia) в направлении "Конкурс профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет".

"Для меня это очень хороший опыт, так как раньше я никогда не работал со станком ЧПУ. Мне было очень интересно. По заданию я должен при помощи программы начертить выданную мне деталь, а потом выточить ее на станке. Благодаря этому конкурсу, я понял, в чем мне еще предстоит совершенствоваться. После окончания обучения хотел бы трудоустроиться на завод "Ротор", мне здесь очень понравилось", – рассказывает Артур Триппель, участник компетенции "Токарные работы на станке с ЧПУ".

Студент, приходя на площадку, в течение десяти минут вместе со своим экспертом готовит рабочее место. После этого технический администратор площадки дает десять минут на изучение чертежа детали, затем отводится еще час времени на создание этой детали в программе Mastercam. Она позволяет создавать управляющие программы для станков с ЧПУ. Данный процесс происходит на площадке как у токарей, так и у фрезеровщиков. В течение трех часов ребята должны полностью изготовить деталь и отдать ее для маркировки экспертам. Жюри оценивает детали, не зная имен участников.

"Ребята – передовики учебного процесса, очень хорошо учатся и вот изъявили желание участвовать в конкурсе. У нас был очень длительный период подготовки, во время которого они каждый день в течение недели ездили на завод, проходили технику безопасности, вместе с экспертами изучали работу со станком и саму работу в системе. В дальнейшем все выпускники смогут трудиться на предприятиях машиностроительного комплекса по всей стране", – рассказала Наталья Зулина, заместитель директора колледжа АлтГТУ.

В колледже отметили, что по окончании обучения студенты будут специалистами среднего звена и смогут работать в должности младших технологов. АПЗ "Ротор" был выбран площадкой для проведения регионального этапа конкурса в связи с полным соответствием требованиям WorldSkills Russia. Кроме того, на заводе располагается одна из базовых кафедр университета.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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