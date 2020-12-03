"Единая Россия" проводит декаду приема граждан в Алтайском крае

Алтайские депутаты "Единой России" всех уровней власти проводят дистанционные приемы жителей региона по личным вопросам. Декада приема граждан посвящена 19-летию со дня основания партии.

Так, в первый день к депутату Госдумы от Алтайского края Наталье Кувшиновой обратились две пожилые женщины. Они попросили помощи в покупке продуктов. По телефону пенсионерки рассказали, что в связи с ограничительными мерами по коронавирусу сами они на улицу не выходят. В течение дня депутат отвезла женщинам продуктовые наборы.

Жительница Поспелихинского района пожаловалась на проблему внутреннего автобусного сообщения. "Село у нас большое, пешком, особенно в зимнее время, передвигаться проблематично", – поделилась пенсионерка в телефонной беседе. Кувшинова сообщила, что все полученные просьбы и вопросы взяты на контроль и будут решаться.

Коллега Кувшиновой по фракции, депутат Иван Лоор, выполнил просьбу социального общежития в с. Анисимово Тальменского района и приобрел для него рециркулятор воздуха. Сейчас в социальном общежитии живут 40 человек, в основном это пенсионеры. В условиях пандемии здесь постарались создать максимально безопасные условия для проживания.

"По возрасту и наличию хронических заболеваний наши бабушки и дедушки как раз в зоне риска. Поэтому мы стремимся ограничить их контактирование друг с другом, даже прием пищи организован в палатах", – рассказывает руководитель пансионата Людмила Традчик. – "А для вновь поступающих предусмотрен двухнедельный карантин в отдельном здании. И тем не менее все контакты, естественно, не исключишь, поэтому очень был нужен рециркулятор для обеззараживания воздуха, но стоимость прибора высока, и мы не могли приобрести его самостоятельно".

На прием к депутату Валерию Елыкомову обратились три жителя края с просьбой о содействии в получении консультации узких медицинских специалистов. По словам депутата, все вопросы решены положительно.

Жители ст. Голуха обратились к руководителю фракции Сергею Прибу за помощью в решении проблемы низкой температуры в многоквартирном доме. Со слов заявительницы, старый котел в котельной не справляется с нагрузкой в холода. Также был задан вопрос по теме трудоустройства. Каждое обращение взято на контроль депутатом и будет проработано.

Депутат АКЗС Денис Голобородько отметил, что наиболее часто во время приема к нему обращались с вопросом о порядке бесплатного предоставления медикаментов для лечения коронавирусной инфекции.

"Лекарства уже поступили в регион, держим плотную связь с Министерством здравоохранения и больницами. Важно, что разработаны алгоритмы работы, которые позволят выделять лекарства, не дожидаясь тестов, а при наличии ряда симптомов – по заключению врача", – подчеркнул парламентарий.

Другие вопросы касались социальных выплат, предоставления материальной поддержки и решения проблемы реализации мусорной реформы.

С вопросами оформления опеки над ребенком и увеличения размера пенсии с учетом нетрудоспособных членов семьи обратились жители края к руководителю Региональной общественной приемной Борису Трофимову. Всем заявителям дана исчерпывающая консультация по заданным вопросам.

К акции подключились депутаты муниципального уровня власти. В первый день декады онлайн-прием граждан провел руководитель фракции "Единая Россия" в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов.

Как отметил депутат, обращения поступали по различным вопросам: многодетные семьи, дети-сироты, эпидемиологическая ситуация, спортивный досуг для детей. По каждому из них провели консультацию.

Так, к Перерядову обратилась многодетная мать, проживающая в Барнауле с тремя детьми. По словам женщины, в данный момент семья находится в очень тяжелом финансовом положении.

"Нужно реагировать максимально оперативно, ведь у женщины сложная ситуация. В течение дня набор продуктов и материальная помощь были переданы нуждающимся", – рассказал депутат.

Напомним, 1 декабря по всей стране десятки тысяч депутатов стали активистами волонтерских центров "Единой России". Совместно с добровольцами они помогают тем, кто в этом нуждается.

По словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, день рождения "Единой России" – это день, когда вместо праздника депутаты, сторонники и активисты продолжат помогать людям. Турчак поблагодарил коллег и добровольцев за помощь населению и напомнил, что весь этот год для партии проходит под знаком добровольчества.