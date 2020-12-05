Виктория Боня прилетела из Дубая в Москву "ради одного вечера"

Известная российская телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram горячим фото в купальнике из Дубая.

"Из теплого Дубая в холодную Москву... И все ради того, чтобы отметить мой ДР! А вы бы полетели в московский холод ради одного вечера?" – написала Боня.

27 ноября телеведущей исполнился 41 год. Поклонники также поздравили светскую львицу с тем, что ей удалось набрать несколько килограммов. По ее словам, сейчас она весит 55-56 кг.

Как ранее писал amic.ru, Виктория Боня рассказала о том, что ее апартаменты в Монте-Карло ограбили. Она заявила, что взломщики побывали в ее жилье несколько раз.

По словам Бони, злоумышленники следили в социальных сетях за ее передвижениями и проникали в квартиру, пока Виктория была в отъезде. Больше всего ее возмутил не факт кражи, а поведение соседей, которые сообщили о случившемся в местные СМИ, а не в полицию.