Чуйский тракт перекроют из-за движения военных колонн

Из-за движения военных колонн в Алтайском крае 7 декабря перекроют два участка Чуйского тракта. Автомобилистов просят с пониманием отнестись с сложившейся ситуации.

Движение будет ограничено на участках:

– с 21:50 до 00:50 на автодороге 257-й километр а/д Р-256 – Чуйский тракт - н.п. Контошино;

– с 21:50 до 00:50 на автодороге 258-й километр а/д Р-256 – Чуйский тракт – 267-й километр а/д Р-256.

Ранее amic.ru писал о том, что из-за строительства снежных городков и установки новогодних елок в Барнауле перекроют движение транспорта на трех улицах. Это – площадь Сахарова, территория у сквера Германа Титова и площадка у ДК в поселке Южном.