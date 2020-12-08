Более миллиона жителей Алтайского края получили прививку от гриппа

Прививочная кампания от гриппа в Алтайском крае выполнена на 85% – вакцину поставили себе уже более миллиона человек.

Как пишет пресс-служба регионального Минздрава, в этом году население будут прививать вплоть до последней дозы. Всего в планах ведомства иммунизировать 60% населения края – почти 1,408 млн человек.

"Вакцина поступала в регион в несколько этапов, последнюю партию мы еще ждем. На сегодня привито более миллиона человек, это 85% от запланированного числа", – отметила главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Как отметила заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 3 Барнаула Вера Карпова, в этом году на иммунизацию активнее идут пожилые и люди с хроническими заболеваниями, что особенно важно в текущей эпидемической ситуации.