Снегопады и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 10 декабря

В Алтайский край пришли снегопады, которые задержатся до конца недели. Об этом предупреждают в региональном Гидрометцентре.
По краю температура воздуха 10 декабря составит -8...-13 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут -9...-11 градусов. Во второй половине дня умеренный снег, метель. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок.
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