Снегопады и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 10 декабря

В Алтайский край пришли снегопады, которые задержатся до конца недели. Об этом предупреждают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха 10 декабря составит -8...-13 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут -9...-11 градусов. Во второй половине дня умеренный снег, метель. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок.