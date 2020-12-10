Новосибирцы починили машину женщине-таксисту, которую избили подростки

Жители Новосибирска помогли женщине-таксисту, которую избили пьяные подростки. В автосервисе ей бесплатно починили автомобиль.

Напомним, что инцидент произошел 4 декабря. Женщина заехала в магазин, где ее и встретила толпа подростков. Они избили горожанку и угнали автомобиль, который она взяла в аренду, чтобы таксовать.

"Машину отремонтировали на СТО. Там же сделали полную химчистку салона, ведь самый старший из нападавших забрызгал ее всю рвотой. Денег владелец СТО по имени Антон ни копейки не взял", – пишут в сообществе Barnaul 22.

Кроме того, в тот же вечер неизвестный перевел женщине деньги на лечение. Помочь пострадавшей предлагают многие жители Новосибирска.