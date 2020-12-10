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Новосибирцы починили машину женщине-таксисту, которую избили подростки

, ИА "Амител"
Также пострадавшей автомобилистке дали денег на лечение
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жители Новосибирска помогли женщине-таксисту, которую избили пьяные подростки. В автосервисе ей бесплатно починили автомобиль. 

Напомним, что инцидент произошел 4 декабря. Женщина заехала в магазин, где ее и встретила толпа подростков. Они избили горожанку и угнали автомобиль, который она взяла в аренду, чтобы таксовать.

"Машину отремонтировали на СТО. Там же сделали полную химчистку салона, ведь самый старший из нападавших забрызгал ее всю рвотой. Денег владелец СТО по имени Антон ни копейки не взял", – пишут в сообществе Barnaul 22.

Кроме того, в тот же вечер неизвестный перевел женщине деньги на лечение. Помочь пострадавшей предлагают многие жители Новосибирска. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.12.2020 06:51
- гость -

Вот пример. Молодцы. Все здоровья.

10.12.2020 08:13
- гость -

А подросткам и их родителям что? Ордена? За то что выявили добрые чувства у новосибирцев

10.12.2020 08:30
Гость

Молодцы! Очень трогательно, до слез!
Радует, что цинизм как защитный механизм от сурового бытия, ещё не полностью нас сковал, есть такие вот ростки истинного благородства и человеколюбия

10.12.2020 09:30
- гость -

10.12.2020 08:13
- гость -
А подросткам и их родителям что? Ордена? За то что выявили добрые чувства у новосибирцев

подождите
тот кто перевел денег, приплатит и охране своей, на кол наденут сосунков, чтобы не повадно было
от ментов толку ноль
боялись бандитов всегда .

10.12.2020 09:40
- гость -

у всех таксистов есть перцовый баллон, шокер, а то и травмат. она тоже хороша! добро должно быть с кулаками! ну или с мозгами не куриными!

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