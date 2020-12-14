Газовики спишут пени абонентам, оплатившим долги до конца декабря

В Алтайском крае стартовала акция "Пени исчезают в полночь" от "Газпром межрегионгаз Новосибирск". По условиям акции всем абонентам, передавшим до 26.12.2020 фактическое показание прибора учета газа (при наличии счетчика) и полностью погасившим задолженность до 31.12.2020, спишут начисленные и неоплаченные пени, сообщила пресс-служба регионального поставщика природного газа.

"В соответствии с постановлением правительства РФ № 424 от 02.04.2020 поставщик газа с апреля не начисляет пени за неисполнение абонентами договорных обязательств по оплате. Но у многих потребителей они были начислены до введения моратория. Кроме того, с 1 января 2021 года срок действия моратория закончится – автоматически начнется начисление пеней на всю сумму задолженности, а также приостановление подачи газа за долги", – прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Надежда Рогова.

Не подлежит списанию сумма пеней, уже уплаченная или подлежащая уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу.

По состоянию на 01.12.2020 просроченная задолженность населения Алтайского края превышает 54 млн рублей, долги за газ имеют более 14,5 тыс. абонентов. Оплатить газ без комиссии можно зарегистрировавшись в Личном кабинете "Мой Газ" либо без регистрации – на сайте "Газпром межрегионгаз Новосибирск". Кроме того, погасить задолженность можно в офисах, банкоматах, пунктах приема платежей банков, а также через онлайн-сервисы и терминалы самообслуживания.