Ученые доказали, что неандертальцы хоронили усопших

Ученые давно спорили о том, хоронили ли неандертальцы умерших. Специалисты ранее находили захоронения, но к общему выводу прийти не могли.

Рядом с телами, которые изымали ученые, лежали цветы, продукты питания, а умершие были посыпаны охрой. К согласию археологи пришли только после обнаружения останков ребенка, возрастом около двух лет. О том, что он был именно похоронен, говорят несколько фактов.

"Во-первых, слой, в котором покоились останки, был наклонён к западу, а не к северо-востоку, как другие слои на той же глубине. Во-вторых, грунт в захоронении и вокруг него отличался по возрасту", – пишут "Вести".

Также в пользу этой теории говорит и сохранность останков.

Ранее amic.ru писал о том, что в Краснощековском районе Алтайского края ученые обнаружили еще две пещеры, в которых около 680 тысяч лет назад обитали неандертальцы.