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Жилье для сирот и клятва для педагога: какие законы рассмотрят краевые депутаты

, ИА "Амител"
Предновогодняя сессия АКЗС обещает стать весьма дискуссионной
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

17 декабря пройдет заключительная сессия Алтайского Заксобрания в 2020 году. Повестка на этот раз будет не столь насыщенной как месяцем ранее, тем не менее депутаты рассмотрят несколько ключевых законопроектов. Amic.ru подготовил обзор основных вопросов сессии.

Педагог – это не только выплаты

Одним из самых ожидаемых станет законопроект "О статусе педагогического работника в Алтайском крае". Его народным избранникам представит министр образования региона Максим Костенко.

По словам председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, в документе есть новшества, которые касаются защиты чести и достоинства педагога, его прав и обязанностей, мер нематериальной поддержки. "Планируется, что этот закон станет своего рода справочником для всех учителей Алтайского края", — отметила Ильюченко.

В документе есть положения о привлечении в образовательные организации молодых специалистов и закреплении их в профессии. В частности, закреплено право школ устанавливать для молодых педагогов ежемесячные доплаты в течение первых трех лет работы, а также право органов местного самоуправления вводить собственные меры поддержки. Отдельно для учителей-новичков оговаривается возможность работы с опытными наставниками, чья работа тоже может быть оплачена.

"Статус педагога — это не только материальные выплаты, это еще и отношение общества к нему. Поэтому в проекте закона есть отдельная статья о защите чести и достоинства педагогических работников. Органы власти, школа и профсоюз должны создавать условия для защиты репутации учителей. Педагоги должны видеть, что общество на их стороне", — объяснила Татьяна Ильюченко.

Кроме того, планируется учредить звание "Почетный учитель Алтайского края" и памятную дату "День народного просветителя в Алтайском крае". А учителя, впервые пришедшие работать, станут приносить клятву. Это начинание вызвало неоднозначную реакцию у представителей педагогического сообщества.

Законопроект рассмотрят в первом чтении, после Нового года его будут обсуждать с педагогами, дополнять и корректировать.

Молодежный парламент узаконят

Молодежный Парламент Алтайского края (МПАК) действует при АКЗС с 2002 года. Он выступает как консультативно-совещательный орган. До сих пор его деятельность регулировалась положением о МПАК. Теперь это будет закон, хотя никакой принципиальной разницы в содержании документа нет, кроме синхронизации сроков работы с созывом АКЗС.

Решения юных парламентариев имеют рекомендательный характер и направляются для рассмотрения в АКЗС, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления региона.

Новый законопроект устанавливает, что Молодежный парламент создается на срок полномочий Алтайского Заксобрания текущего созыва. Предлагается сохранить смешанную систему формирования МПАК. Большая часть – это делегаты от каждого муниципалитета Алтайского края. Еще 15 человек проходят через конкурс. В это число включены и представители от партий, образовавших фракции в АКЗС.

Депутатам здесь не место

Также алтайские парламентарии на предстоящей сессии ужесточат требования к кандидатам, претендующим на место в Общественной палате региона. Теперь в состав ОПАК не смогут входить сами депутаты АКЗС. Правда, таких случаев до сих пор не было.

Напомним, палата формируется из представителей общественных организаций, работающих на территории региона. Согласно действующей редакции закона, членом ОП может быть гражданин РФ, достигший 18 лет. Кроме того, если новоиспеченный общественник состоит в политпартии, он должен приостановить свое членство.

Пивбары, одинаковые для всех

На следующей неделе депутаты в очередной раз попробуют скорректировать площадь для баров, расположенных в жилых домах. По инициативе Общественной палаты края разработали законопроект, устанавливающий минимально возможную площадь для городских и сельских предприятий общепита. Инициатива в первом чтении была поддержана на сессии АКЗС в октябре. Ко второму чтению поступило возражение от прокуратуры. Надзорный орган посчитал дискриминацией разную площадь пивбаров в городах (30 кв. м) и селах (20 кв. м) и призвал ее уровнять.

"Теперь зал обслуживания посетителей повсюду должен быть не менее 30 кв. м", — пояснил председатель ОПАК Юрий Шамков.

Поправки в федеральный закон, который приняла Госдума еще в апреле, позволяют запрещать продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, если площадь заведения меньше 20 кв. м. При этом за регионами оставили право полного запрета деятельности предприятий общепита, расположенных на первых этажах многоэтажек. Правда, алтайские депутаты так радикально поступать не стали.

В случае принятия закона на сессии АКЗС новые ограничения вступят в силу с 1 марта 2021 года.

Сертификаты для сирот

Наконец, в дополнительную повестку включен вопрос о жилье для детей-сирот. Законопроект предусматривает возможность получения сиротами не самого жилья, а сертификата на его приобретения. Подобная практика давно существует в других регионах, где она показала свою состоятельность.

Согласно документу право на жилищный сертификат в крае получат лишь те сироты, которые имеют на руках вступившее в законную силу решение о предоставлении им жилого помещения. В регионе их насчитывается более 1000 человек, в то время как всего в очереди на получение жилья стоит свыше 6000 человек. Таким образом полностью закрыть жилищный вопрос новая система пока будет не в состоянии.

Кроме того,  законопроект не устанавливает сумму выплаты из бюджета по жилищному сертификату. Этот фактор также может негативно повлиять на реализацию. Порядок и условия выдачи сертификата будут устанавливаться дополнительно правительством края. На 2021 год запланировано потратить на выделение жилищных сертификатов 105,8 млн рублей.

Подробный материал с предновогодней сессии Алтайского Заксобрания читайте на сайте amic.ru в четверг, 17 декабря.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

12.12.2020 08:49
- гость -

Зуб даю

12.12.2020 09:11
- гость -

Предновогодняя сессия АКЗС

А что 31 декабря у них не будет заседаний?

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