Бывшего футболиста "Спартака" подозревают в поножовщине

Бывшего нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса арестовали в Нидерландах по подозрению в поножовщине. По информации источника, конфликт с участием футболиста произошел еще летом.

У Промеса случился конфликт с одним из членов семьи во время вечеринки. Спортсмен взялся за нож и ударил человека.

Пострадавший получил серьезную травму колена, но сообщил о случившемся в местную полицию только сейчас, после чего было начато расследование. Игрока арестовали 13 декабря, пишет РИА Новости.

Ранее amic.ru писал о том, что следственные органы завершили расследование уголовного дела против 27-летнего жителя Косихинского района, обвиняемого в покушении на убийство.