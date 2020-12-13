Умер известный диктор российского телевидения Евгений Хорошевцев

Умер известный российский диктор, "голос Кремля" Евгений Хорошевцев. По информации телеграм-канала Mash, у него был диагностирован коронавирус.

"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", — прокомментировал новость о смерти Евгения Хорошевцева Дмитрий Песков.

Он озвучивал не только мероприятия с участием президента России, но и фильмы. Дмитрий Песков напомнил, что Хорошевцев был учеником Юрия Левитана.

Ранее amic.ru писал о том, что на 67-м году жизни умер председатель Государственного собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Николаевич Тюлентин.