Вход по температуре. В АКЗС поставили тепловизионный комплекс

В здании алтайского Заксобрания установили тепловизионный комплекс. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат краевого парламента Иван Мордовин.
"В здании заксобрания рядом с постом охраны установили тепловизионный комплекс со звуковой сигнализацией для контроля повышенной температуры человека", — уточнил Мордовин.
Устройство стало очередной мерой, призванной оградить депутатов регионального парламента от риска заражения.
Ранее amic.ru писал, что на стене того же здания расположили специальный дозатор с антисептиком.
Каждый, кто захочет пройти в здание, должен помыть руки дезинфицирующим средством, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
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