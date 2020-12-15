У пенсионера ФСБ в Москве украли больше миллиона рублей

В Москве неизвестные украли у пенсионера ФСБ сумку, в которой лежал 1,2 млн рублей наличными. Об этом сообщает "Москва 24".

42-летний мужчина обратился в полицию и рассказал о том, что он положил деньги в сумку и собирался оплатить мебель. Во время обеда он положил сумку на соседний стул, а чуть позже заметил, что она лежит на полу, но денег внутри нет.

"Согласно записи с камеры наблюдения, неизвестный взял сумку со стула и положил на пол, затем повесил свою куртку на спинку другого стула, поднял сумку, поставил на стул, достал деньги и, забрав куртку, скрылся", – рассказал собеседник агентства.

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