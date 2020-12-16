Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе

Ученые из Тель-Авивского университета развеяли популярный миф о коронавирусе. Как оказалось, болезнь не приводит к полной потере слуха, пишет РИА Новости.
По данным экспертов, COVID-19 способен вызвать лишь потерю вкуса и обоняния. При этом авторы исследования подчеркнули, что потеря слуха у пациентов с коронавирусом может быть временным симптомом, который обусловлен индивидуальными особенностями протекания болезни.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал не пользоваться различными предметами для чистки ушей. Он отметил, что барабанную перепонку легко проткнуть. Кроме того, если неправильно удалить ушную серу, то может образоваться серная пробка.
Комментарии
говорю же вам - они просто становятся безразличными к тому что им говорят... а всем кажется что они оглохли...
а кто не слышал - уши чистить не надо!