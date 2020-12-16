Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе

Ученые из Тель-Авивского университета развеяли популярный миф о коронавирусе. Как оказалось, болезнь не приводит к полной потере слуха, пишет РИА Новости.

По данным экспертов, COVID-19 способен вызвать лишь потерю вкуса и обоняния. При этом авторы исследования подчеркнули, что потеря слуха у пациентов с коронавирусом может быть временным симптомом, который обусловлен индивидуальными особенностями протекания болезни.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал не пользоваться различными предметами для чистки ушей. Он отметил, что барабанную перепонку легко проткнуть. Кроме того, если неправильно удалить ушную серу, то может образоваться серная пробка.