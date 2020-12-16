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Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе

, ИА "Амител"
Оказалось, что болезнь не приводит к полной потере слуха
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Ученые из Тель-Авивского университета развеяли популярный миф о коронавирусе. Как оказалось, болезнь не приводит к полной потере слуха, пишет РИА Новости.

По данным экспертов, COVID-19 способен вызвать лишь потерю вкуса и обоняния. При этом авторы исследования подчеркнули, что потеря слуха у пациентов с коронавирусом может быть временным симптомом, который обусловлен индивидуальными особенностями протекания болезни.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал не пользоваться различными предметами для чистки ушей. Он отметил, что барабанную перепонку легко проткнуть. Кроме того, если неправильно удалить ушную серу, то может образоваться серная пробка.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.12.2020 12:40
- гость -

говорю же вам - они просто становятся безразличными к тому что им говорят... а всем кажется что они оглохли...
а кто не слышал - уши чистить не надо!

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