Работник алтайского предприятия попал в больницу после отравления в цехе

Сотрудник Бийского олеумного завода попал в больницу прямиком с рабочего места. Мужчине диагностировали отравление.

Как уточнили ИА "Банкфакс" в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел в ночь с 11 на 12 декабря. По предварительной версии, один из работников нарушил технику безопасности и зашел в цех без средств индивидуальной защиты. Мужчине стало плохо, его экстренно госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью сотрудника ничего не угрожает.

Ранее amic.ru писал, что в сентябре 2019 года на территории предприятия погиб электрогазосварщик, который менял трубы отопления. Во время работ по соединению железных труб над емкостью с отходами токсичных веществ произошел хлопок. В результате 30-летний рабочий скончался на месте происшествия.