Twitter начнет блокировать посты с недостоверной информации о COVID-19 и вакцинации

Социальная сеть Twitter заявила, что начнет удалять посты с недостоверной информацией о вакцинах от COVID-19. С 21 декабря алгоритмы будут удалять твиты, которые говорят о "намеренном вреде или контроле над населением", а также "ложные и широко опровергнутые заявления о негативных последствиях вакцинации" и "заявления, что COVID-19 не существует или несерьезен".

Согласно сообщению в блоге компании, с 2021 года Twitter также начнет маркировать или размещать предупреждение в постах с "необоснованными слухами, оспариваемыми утверждениями, а также неполной или вырванной из контекста информацией о вакцинах". Такие твиты должны будут содержать ссылки на авторитетную информацию об общественном здравоохранении.