В Чечне неизвестные бросили бомбу в полицейских

Двое неизвестных в Чечне кинули бомбу в сотрудников полиции. Среди правоохранителей пострадавших нет, пишут "Известия". Злоумышленников уничтожили.

Инцидент произошел минувшей ночью. Полицейские остановили ВАЗ-21114 на трассе в Цоци-Юрт для проверки. После просьбы предъявить документы в стражей порядка и кинули взрывчатку. Также злоумышленники стали стрелять по правоохранителям, в результате нападавших ликвидировали ответным огнем.

Ранее amic.ru писал о том, что в Карачаево-Черкесии в селе Учкекен террорист-смертник активировал взрывное устройство у здания ФСБ. Пострадали шесть человек. Нападавший погиб.