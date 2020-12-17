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Новости

В Чечне неизвестные бросили бомбу в полицейских

, ИА "Амител"
Преступников уничтожили на месте
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Двое неизвестных в Чечне кинули бомбу в сотрудников полиции. Среди правоохранителей пострадавших нет, пишут "Известия". Злоумышленников уничтожили.

Инцидент произошел минувшей ночью. Полицейские остановили ВАЗ-21114 на трассе в Цоци-Юрт для проверки. После просьбы предъявить документы в стражей порядка и кинули взрывчатку. Также злоумышленники стали стрелять по правоохранителям, в результате нападавших ликвидировали ответным огнем. 

Ранее amic.ru писал о том, что в Карачаево-Черкесии в селе Учкекен террорист-смертник активировал взрывное устройство у здания ФСБ. Пострадали шесть человек. Нападавший погиб.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.12.2020 14:44
Типа

Володя!!! Твой брат Александр бомбу в царя бросил...

17.12.2020 14:52
АБОРИГЕН

За то стабильность...

17.12.2020 15:23
- гость -

Теперь им разрешили стрелять по людям, проникать в жилище и автомобили. Все хорошо пока перед тобой безоружные люди.

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