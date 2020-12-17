Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирус во время регулярного обследования. Следующую неделю он проведет на самоизоляции.

Как пишет Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, глава государства продолжит работать дистанционно.

Напомним, что ранее о заражении заявил президент США Дональд Трамп. Вместе с женой Меланией он получил положительный результат теста на ковид 2 октября. 11 октября глава государства рассказал о своем выздоровлении.

9 ноября о заболевании коронавирусом заявил глава Украины Владимир Зеленский. Тогда он ушел на самоизоляцию, однако продолжил работать удаленно. 23 ноября президент сообщил о своем выздоровлении.