В Роспотребнадзоре назвали безопасные по COVID-19 страны

Лишь три страны, имеющие регулярное авиасообщение с Россией, соответствуют критериям безопасности по ситуации с коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что для оценки эпидситуации в других странах используют три критерия: заболеваемость за две недели, среднесуточный темп прироста и объемы тестирования.

Так, по всем показателям норме соответствуют только Танзания, Эфиопия и Сейшельские Острова. По двум из трех критериев – Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы. А по одному из трех – Великобритания, Сербия, ОАЭ, Республика Корея и Япония.

На текущий момент регулярное авиасообщение Россия возобновила с 16-ю странами. Это Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

Напомним, что во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал открыть границы страны и отдельных городов, "как только врачи разрешат".