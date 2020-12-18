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Волейболистки "Алтай-АГАУ" проиграли в Иркутске

, ИА "Амител"
Барнаульские спортсменки уступили читинской "Забайкалке"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Волейболистки "Алтай-АГАУ" проиграли читинской "Забайкалке" со счетом 1:3 (25:15, 17:25, 18:25, 21:25). Четвертый тур высшей лиги "Б" женского чемпионата России проходит в Иркутске с 16 по 20 декабря.

Напомним, что в своей первой игре 16 декабря команда "Алтай-АГАУ" в упорной борьбе проиграла омской "Оми-СибГУОРа" с результатом 2:3. На текущий момент барнаульские спортсменки сохраняют за собой третье место в турнирной таблице.

19 декабря "Алтай-АГАУ" сыграет с "Олимпом" из Новосибирской области, а 20 декабря, в заключительный день соревнований, соперниками барнаульских волейболисток станет иркутская "Ангара".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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