Волейболистки "Алтай-АГАУ" проиграли в Иркутске

Волейболистки "Алтай-АГАУ" проиграли читинской "Забайкалке" со счетом 1:3 (25:15, 17:25, 18:25, 21:25). Четвертый тур высшей лиги "Б" женского чемпионата России проходит в Иркутске с 16 по 20 декабря.

Напомним, что в своей первой игре 16 декабря команда "Алтай-АГАУ" в упорной борьбе проиграла омской "Оми-СибГУОРа" с результатом 2:3. На текущий момент барнаульские спортсменки сохраняют за собой третье место в турнирной таблице.

19 декабря "Алтай-АГАУ" сыграет с "Олимпом" из Новосибирской области, а 20 декабря, в заключительный день соревнований, соперниками барнаульских волейболисток станет иркутская "Ангара".