К секретарю реготделения "Единой России" Александру Романенко обратилась мама воспитанницы детского сада для детей с нарушением зрения. Вера Себельдина рассказала руководителю алтайских единороссов о проблеме профильного детсада №50, где, помимо тифлопедагогов, обеспечивать оказания необходимой помощи детям должны медработники-офтальмологи.

"В нашем детском саду уволился медицинский работник, нового так и не нашли. Теперь на специализированном оборудовании, которое необходимо для лечения наших детей, никто не может работать. У моей дочери атрофия зрительного нерва, ей необходимо проходить терапию 3-4 раза в год. В настоящий момент мы успеваем получать лечение только один раз в год, для нас, как и для десятков других детей, жизненно необходим медицинский работник в детском саду", — цитирует маму воспитанника детсада сайт ЕР.

Александр Романенко отметил, что схожая проблема — отсутствие медработника - существует и в другом профильном барнаульском детском саду - №30. По словам представителя ЕР, серьезная проблема этих дошкольных учреждений — отсутствие специальных лицензий на осуществление медицинской помощи детям, а также устаревшее оборудование.

"Мы не только знаем об этой проблеме, мы подключили все ресурсы для ее решения. Мною как председателем АКЗС уже даны необходимые поручения как комитету по социальной политике АКЗС, так и администрации Барнаула. Недопустимо, чтобы коррекционный детский сад не выполнял свою основную функцию. Поэтому мы поставили перед коллегами задачу — в первом квартале 2021 года обеспечить детей необходимым медицинским уходом", — резюмировал Романенко.

Как дополнительно сообщила куратор проекта ЕР "Единая страна — доступная среда" в Алтайском крае, председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко, для получения лицензии необходимо закупить новое оборудование. Городской комитет по образованию уже выделил 600 тысяч рублей. Кроме того, благодаря оперативному вмешательству единороссов, удалось достичь договоренности с краевой детской офтальмологической больницей, врачи которой будут осуществлять уход за детьми.