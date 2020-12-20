Рубцовчанина оштрафовали за незаконное увольнение беременной

Индивидуального предпринимателя из Рубцовска оштрафовали за необоснованное увольнение беременной сотрудницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, женщина работала продавцом-кассиром в одном из магазинов города. Когда она предоставила медицинское заключение о беременности и необходимости облегченных условий труда, работодатель ее уволил.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный потерпевшей ущерб. Суд, в свою очередь, оштрафовал мужчину на 7 тысяч рублей.

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