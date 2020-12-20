Мурашко допустил начало вакцинации пожилых людей от коронавируса со следующей недели

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация людей старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. Об этом глава ведомства сообщил в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1".

Он подчеркнул, что в настоящее время завершаются клинические испытания вакцины для этой группы людей. Однако министр не уточнил, о каком именно препарате идет речь.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что эпидемия коронавируса в России может завершиться к весне или раньше.

За последние сутки в России зарегистрировали 28 948 случаев COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,8 миллиона человек, 50 тысяч пациентов скончались.